В Волгограде фотограф показал обновлённый сквер Симбирцева

В Центральном районе Волгограда после реконструкции готовится к официальному представлению сквер имени Василия Симбирцева. Торжественная церемония состоится в День России 12 июня. В преддверии мероприятия фотокорреспондент ИА «Высота 102» Андрей Поручаев побывал в благоустроенной зоне отдыха и заснял, как она выглядит всего за два дня до открытия.