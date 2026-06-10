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Хоккейное «Торпедо» примет участие в Кубке мэра Москвы

На традиционном турнире сыграют восемь команд.

Источник: Нижегородская правда

Хоккейное «Торпедо» примет участие в Кубке мэра Москвы. Турнир запланирован на 27−30 августа. Впервые в истории Кубка мэра столицы будут выступать восемь команд.

Они разделены на две группы. В квартет А вошли ЦСКА, «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск) и «Ак Барс» (Казань). В квартете Б силами померятся «Динамо» (Москва), «Торпедо», «Шанхай Дрэгонс» и «Автомобилист» (Екатеринбург). После круговых игр состоятся стыковые матчи за первое, третье и пятое места. Все встречи пройдут во Дворце спорта «Мегаспорт» имени Анатолия Тарасова.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Нижегородская команда Континентальной хоккейной лиги будет участвовать в нём третий раз. В 2024 году «Торпедо» заняло третье место, а в 2025-м — последнее, шестое.