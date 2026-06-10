Хоккейное «Торпедо» примет участие в Кубке мэра Москвы

Они разделены на две группы. В квартет А вошли ЦСКА, «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск) и «Ак Барс» (Казань). В квартете Б силами померятся «Динамо» (Москва), «Торпедо», «Шанхай Дрэгонс» и «Автомобилист» (Екатеринбург). После круговых игр состоятся стыковые матчи за первое, третье и пятое места. Все встречи пройдут во Дворце спорта «Мегаспорт» имени Анатолия Тарасова.