В подмосковной Кашире отремонтируют две дороги по нацпроекту

Кроме того, в городской черте уже завершены работы на участке Каширского проспекта, который входит в опорную сеть Подмосковья, на подъезде к микрорайону Кашира-2. Там обновили более 1,6 км дорожного покрытия для удобного и безопасного передвижения 35 тысяч автомобилистов к колледжу, школам, детским садам, центрам дополнительного образования, музею истории Каширской ГРЭС, больнице, парку и другой инфраструктуре микрорайона.