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В подмосковной Кашире отремонтируют две дороги по нацпроекту

Специалисты обновят более 8,6 км покрытия.

Две региональные дороги отремонтируют в городском округе Кашира в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты обновят более 8,6 км покрытия. На данный момент укладывают порядка 7 км новой дорожной одежды на участке, проходящем через микрорайон Ожерелье между деревнями Аладьино и Андреевское. Эта дорога ведет к железнодорожной станции и близлежащим населенным пунктам.

«Более 65 тысяч жителей и гостей округа смогут с комфортом ездить к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения после проведенного ремонта. Наша задача — завершить текущий ремонт дорог до 1 августа, а капитальный — до 1 сентября», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, в городской черте уже завершены работы на участке Каширского проспекта, который входит в опорную сеть Подмосковья, на подъезде к микрорайону Кашира-2. Там обновили более 1,6 км дорожного покрытия для удобного и безопасного передвижения 35 тысяч автомобилистов к колледжу, школам, детским садам, центрам дополнительного образования, музею истории Каширской ГРЭС, больнице, парку и другой инфраструктуре микрорайона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.