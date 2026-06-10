Три мяча и аншлаг: фоторепортаж с победы сборной России в Калининграде

С самого начала россияне захватили инициативу. Самый яркий момент стартового отрезка — гол Мингияна Бевеева. Защитник «Балтики» оказался в нужном месте и отправил мяч в сетку ворот гостей. Этот гол стал для него дебютным в форме национальной сборной и первым в истории калининградского клуба.