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Оплатила, но в туалет не пустили: женщина застряла у турникета в «Виктории» на площади Калинина

В магазине пообещали помочь решить проблему.

Источник: Клопс.ru

Калининградка не смогла воспользоваться платным туалетом в ТЦ «Виктория» возле Южного вокзала. Турникет дважды не сработал, а сотрудники торгового центра помочь не смогли. Об этом Вера рассказала «Клопс».

Инцидент произошёл во вторник, 9 июня. Дозвониться до менеджера торгового зала у женщины не получилось, и она ушла восвояси. «Я бы хотела предупредить всех посетителей, что есть такая проблема», — сказала женщина.

«Клопс» связался с горячей линией торгового центра. Там сообщили, что само здание им не принадлежит, так что туалет и его обслуживание к их компетенции не относятся. Но информацию пообещали передать арендодателю здания, чтобы проблема была решена в дальнейшем.

В ТЦ на Московском проспекте туалет для инвалидов превратили в грязную бытовку.