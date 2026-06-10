Юрист объяснила, можно ли праздновать выпускной до рассвета

По словам юриста, подростки не должны находиться ночью в общественных местах без сопровождения взрослых. Если полиция заметит несовершеннолетнего выпускника одного, ответственность могут понести родители, а не школа. Также сопровождение взрослых понадобится, если подростки после официальной части выпускного останутся в ресторане после 22:00 или 23:00. В этом случае рядом должны быть родители или взрослый с доверенностью.