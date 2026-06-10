Юрист объяснила, можно ли праздновать выпускной до рассвета

В России несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет после школьного бала только в сопровождении родителей или других законных представителей. Об этом РИА Новости рассказала член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.
По словам юриста, подростки не должны находиться ночью в общественных местах без сопровождения взрослых. Если полиция заметит несовершеннолетнего выпускника одного, ответственность могут понести родители, а не школа. Также сопровождение взрослых понадобится, если подростки после официальной части выпускного останутся в ресторане после 22:00 или 23:00. В этом случае рядом должны быть родители или взрослый с доверенностью.
Юрист также напомнила, что несовершеннолетним запрещено употреблять алкоголь. По ее словам, на выпускных подростки могут столкнуться с таким соблазном, но нарушение запрета может привести к правовым последствиям. Василенко посоветовала родителям заранее продумать сопровождение детей после официальной части праздника, чтобы выпускной прошел без проблем.
Напомним, что выпускные в российских школах пройдут 27 июня.