Мошенники особенно активны в день зарплаты, предупредил эксперт

«Одно простое правило должно быть доведено до автоматизма: в день зарплаты — никаких переходов по ссылкам из писем на финансовые темы. Ни одного. Даже если письмо пришло якобы из вашего банка. Это снижает риск моментальной потери средств на 80%», — сказал Миронов «Газете.Ru».