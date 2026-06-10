Мошенники особенно активны в день зарплаты, предупредил эксперт

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Переход по ссылкам из писем на финансовые темы в день зарплаты не рекомендуется, потому что мошенники в этот день особенно активны, рассказал ведущий специалист компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.
«Одно простое правило должно быть доведено до автоматизма: в день зарплаты — никаких переходов по ссылкам из писем на финансовые темы. Ни одного. Даже если письмо пришло якобы из вашего банка. Это снижает риск моментальной потери средств на 80%», — сказал Миронов «Газете.Ru».
Как отметил Миронов, ключевое изменение 2026 года — переход от массовой кражи данных к оперативному выводу средств. Мошенники поняли, что украсть пароль и продать его — долго и невыгодно, а ударить в день зарплаты и сразу увести деньги — гораздо эффективнее, добавил Миронов.