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Число утонувших в водоемах нижегородцев в 2026 году выросло на 70%

С начала года в озерах и реках региона погибли 18 человек.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области зафиксирован рост числа погибших на воде: с начала 2026 года в регионе утонули 18 человек, тогда как за аналогичный период 2025-го — 10. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные МЧС.

Как стало известно, в текущем году на территории области было зафиксировано 24 происшествия на воде, что на 15% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. А вот количество погибших, к сожалению, выросло.

Стоит отметить, что в 2026 году в Нижегородской области удалось спасти 13 человек.

Ранее в МЧС предупредили нижегородцев о риске возникновения ЧС из-за высокой пожароопасности.

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