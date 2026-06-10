Число утонувших в водоемах нижегородцев в 2026 году выросло на 70%

В Нижегородской области зафиксирован рост числа погибших на воде: с начала 2026 года в регионе утонули 18 человек, тогда как за аналогичный период 2025-го — 10. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные МЧС.
Как стало известно, в текущем году на территории области было зафиксировано 24 происшествия на воде, что на 15% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. А вот количество погибших, к сожалению, выросло.
Стоит отметить, что в 2026 году в Нижегородской области удалось спасти 13 человек.
Ранее в МЧС предупредили нижегородцев о риске возникновения ЧС из-за высокой пожароопасности.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше