ФК «Пари НН» решил продлить контракт со спортивным директором Евменовым

Антон Евменов, которому сейчас 44 года, пришёл в клуб в ноябре 2025 года, заняв место Александра Удальцова. Ранее специалист приобрёл солидный опыт на схожих позициях: в частности, руководил селекционным отделом в ЦСКА, а также работал спортивным директором в красноярском «Енисее».