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ФК «Пари НН» решил продлить контракт со спортивным директором Евменовым

В клубе пояснили, что решение о продлении сотрудничества стало итогом оценки эффективности работы спортивного блока.

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о продлении контракта со спортивным директором Антоном Евменовым — такую информацию опубликовала пресс‑служба нижегородского коллектива.

Антон Евменов, которому сейчас 44 года, пришёл в клуб в ноябре 2025 года, заняв место Александра Удальцова. Ранее специалист приобрёл солидный опыт на схожих позициях: в частности, руководил селекционным отделом в ЦСКА, а также работал спортивным директором в красноярском «Енисее».

В клубе пояснили, что решение о продлении сотрудничества стало итогом оценки эффективности работы спортивного блока. Новый срок действия договора с Евменовым охватывает период вплоть до завершения предстоящего сезона.

Работа над комплектованием состава на новый сезон ещё не закончена. Детали о целях и задачах команды будут озвучены позднее, подчеркнули в пресс‑службе «Пари НН».

Стоит напомнить, что в грядущем сезоне нижегородский клуб выступит в ФНЛ: сохранить место в РПЛ команде не удалось. Губернатор Глеб Никитин, комментируя вылет из высшего дивизиона, счёл его «своевременным».

Ранее нижегородцам рассказали, кто из игроков РПЛ едет на чемпионат мира-2026.