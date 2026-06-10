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Спортивный директор и главный тренер ФК «Пари НН» останутся в клубе

Спортивный директор футбольного клуба «Пари НН» Антон Евменов и главный тренер Вадим Гаранин продолжат работать в нижегородской команде. Об этом сообщили в клубе.

Спортивный директор футбольного клуба «Пари НН» Антон Евменов и главный тренер Вадим Гаранин продолжат работать в нижегородской команде. Об этом сообщили в клубе.

Контракты с господами Евменовым и Гараниным продлены до конца сезона 2026/2027. Также в тренерский штаб команды войдут помощник главного тренера Дмитрий Комбаров, тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит, тренер вратарей Евгений Костенко, аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.

Тренер Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич покинут штаб в связи с истечением срока контрактов. Состав команды на предстоящий сезон формируется, добавили в клубе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2026 года «Пари НН» вылетел из Российской премьер-лиги.