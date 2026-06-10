Спортивный директор и главный тренер ФК «Пари НН» останутся в клубе

Контракты с господами Евменовым и Гараниным продлены до конца сезона 2026/2027. Также в тренерский штаб команды войдут помощник главного тренера Дмитрий Комбаров, тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит, тренер вратарей Евгений Костенко, аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.