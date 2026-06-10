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Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

О ее смерти сообщили в театре Российской Армии.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Центральный академический театр Российской Армии.

«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — отмечается в сообщении.

Людмила Чурсина окончила Театральное училище имени Щукина (курс Леонида Шихматова). Дебютировала в кино в фильме «Когда деревья были большими». В общей сложности на ее счету — 150 киноработ в разных проектах и множество театральных ролей.