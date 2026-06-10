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Петербуржцам рассказали о главном признаке любви кошки к хозяину

Зоопсихолог Капустина: достаточно того, что кошка стремится быть в одной комнате с хозяином.

Источник: Комсомольская правда

Многие владельцы кошек задаются вопросом, как понять, что их питомец их любит. Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала в своем интервью NEWS.ru, что желание кошки быть рядом с хозяином — один из главных признаков любви.

— Не обязательно, чтобы кошка постоянно сидела у ног или на коленях. Достаточно того, что она стремится быть в одной комнате с хозяином. Это свидетельствует о глубокой привязанности животного, — пояснила зоопсихолог. — Если кошка бежит встречать хозяина, когда он возвращается домой, это также является признаком любви. Питомец проявляет радость и внимание, выражая свою привязанность.

По словам Капустиной, желание вылизывать кожу хозяина или слегка покусывать его руки — важные признаки доверия. Так кошка проявляет свою любовь и заботу. Это может показаться забавным, но даже принесенная «добыча» в виде игрушки на кровать хозяина — это своеобразный жест заботы и желание поделиться с близким существом.

— Конечно, каждая кошка уникальна, и ее поведение может отличаться. Однако, если вы замечаете эти признаки, можно с уверенностью сказать, что ваш питомец вас любит и ценит, — подытожила зоопсихолог.