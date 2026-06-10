Петербуржцам рассказали о главном признаке любви кошки к хозяину

— Не обязательно, чтобы кошка постоянно сидела у ног или на коленях. Достаточно того, что она стремится быть в одной комнате с хозяином. Это свидетельствует о глубокой привязанности животного, — пояснила зоопсихолог. — Если кошка бежит встречать хозяина, когда он возвращается домой, это также является признаком любви. Питомец проявляет радость и внимание, выражая свою привязанность.