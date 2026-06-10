На Дону доля отказов в потребкредитах снизилась до 72,2%

В мае 2026 года доля отказов в потребительских кредитах жителям Ростовской области составила 72,2%, что на 4,3 п.п. меньше, чем в аналогичный период 2025 года — 76,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).