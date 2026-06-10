Допостановка на станции Абабково появится у электрички до Нижнего Новгорода

Дополнительную остановку на станции Абабково введут для электрички № 6804 на маршруте Металлист — Нижний Новгород. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Состав начнет делать дополнительную остановку с 15 июня. Из-за изменения маршрута корректируется расписание пригородного поезда.
Состав будет отправляться от станции Металлист в 7:23, останавливаться на станции Абабково в 7:38, в 7:43 — в Ворсме, в 8:08 — в Богородске. Далее электричка проследует по действующему расписанию. Поезда сообщением Металлист — Нижний Новгород курсируют каждый день, с подробным графиком можно ознакомиться на сайте ВВППК.
Напомним, «Театральный поезд» посетит Нижний Новгород 14 июня.