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Допостановка на станции Абабково появится у электрички до Нижнего Новгорода

Дополнительная остановка на станции Абабково появится у электрички № 6804, которая ходит по маршруту Металлист — Нижний Новгород.

Источник: Живем в Нижнем

Дополнительную остановку на станции Абабково введут для электрички № 6804 на маршруте Металлист — Нижний Новгород. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Состав начнет делать дополнительную остановку с 15 июня. Из-за изменения маршрута корректируется расписание пригородного поезда.

Состав будет отправляться от станции Металлист в 7:23, останавливаться на станции Абабково в 7:38, в 7:43 — в Ворсме, в 8:08 — в Богородске. Далее электричка проследует по действующему расписанию. Поезда сообщением Металлист — Нижний Новгород курсируют каждый день, с подробным графиком можно ознакомиться на сайте ВВППК.

Напомним, «Театральный поезд» посетит Нижний Новгород 14 июня.