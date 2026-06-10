Заблудившуюся в тапочках 78-летнюю женщину нашли в поле под Воронежем

В дежурную часть полиции Рамонского района Воронежской области поступил тревожный сигнал — пожилая местная жительница ушла из дома и не вернулась. Как выяснилось, женщина 78 лет покинула жилье затемно, еще до рассвета, причем была одета в легкий домашний халат и тапочки. Об этом рассказали в региональном главке МВД 10 июня.