Банки запросят справку о доходах при внесении наличных

С мая 2026 года банки в России обязаны усилить контроль за операциями с наличными. Банк России обязал кредитные организации запрашивать подтверждение происхождения денег при внесении крупных сумм.
Жителей Волгограда это коснется при нескольких конкретных сценариях. Под контроль попадают три типа операций. Первый: клиент вносит наличными 5 млн рублей и более за 30 дней, если наличные составляют не менее 70% всех поступлений, а затем в течение 10 дней переводит за рубеж не менее 70% суммы. Второй: 10 и более взносов по 100 000 рублей в месяц с последующим быстрым выводом средств за границу. Третий: переводы наличных без открытия счета в пользу юридических лиц на сумму от 5 млн рублей за 30 дней.
«Регулярное внесение крупных сумм наличных на счет с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж» — именно такие операции юрист Александр Хаминский назвал главным триггером для банковской проверки.
Если вы уже предоставили банку документы о своем финансовом положении, деловой репутации и источниках дохода, новые меры вас не затронут. В остальных случаях банк вправе запросить справку о доходах или иное подтверждение происхождения средств — отказ может стать основанием для блокировки операции, — пишет Прайм.
Ранее сообщалось, сколько миллиардов волгоградцы потратили в магазинах.