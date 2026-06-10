Банки запросят справку о доходах при внесении наличных

Жителей Волгограда это коснется при нескольких конкретных сценариях. Под контроль попадают три типа операций. Первый: клиент вносит наличными 5 млн рублей и более за 30 дней, если наличные составляют не менее 70% всех поступлений, а затем в течение 10 дней переводит за рубеж не менее 70% суммы. Второй: 10 и более взносов по 100 000 рублей в месяц с последующим быстрым выводом средств за границу. Третий: переводы наличных без открытия счета в пользу юридических лиц на сумму от 5 млн рублей за 30 дней.