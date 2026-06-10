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Врио начальника ГУ МВД по Волгоградской области пообщался с населением

Личный прием жителей Волгоградской области провел Константин Кремнев — временно исполняющий обязанности.

Личный прием жителей Волгоградской области провел Константин Кремнев — временно исполняющий обязанности начальника регионального Главка МВД. Полковник полиции расспросил граждан о работе региональной полиции, рассмотрел их обращения в адрес ведомства.

— Даны поручения руководителям профильных подразделений провести детальные проверки изложенной посетителями информации, а также подготовить ответы на обращения в установленные законом сроки, — проинформировали в управлении.

Напомним, что 8 июня стало известно о тихой смене руководства ГУ МВД России по Волгоградской области. Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который в 2025 году возглавил региональный Главк, покинул этот пост. Временно исполняющим обязанности назначен Константин Кремнев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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