Врио начальника ГУ МВД по Волгоградской области пообщался с населением

Напомним, что 8 июня стало известно о тихой смене руководства ГУ МВД России по Волгоградской области. Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который в 2025 году возглавил региональный Главк, покинул этот пост. Временно исполняющим обязанности назначен Константин Кремнев.