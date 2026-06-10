В Красноярском крае около 500 человек с инвалидностью нашли работу через службу занятости

Работодатели могут получить субсидию до 200 тыс. рублей на покупку, монтаж и установку необходимого оборудования и мебели. Гражданам с инвалидностью доступны постоянные и временные вакансии, в том числе с гибким графиком и в удаленном формате. Также служба занятости предлагает сопровождение наставником или тьютором, обучение под гарантированное трудоустройство и консультации психологов.