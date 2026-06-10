В Красноярском крае около 500 человек с инвалидностью нашли работу через службу занятости

В Красноярском крае при содействии службы занятости трудоустроили около 500 соискателей с инвалидностью. Об этом сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.
Еще около 200 жителей с ограниченными возможностями здоровья проходят обучение востребованным профессиям, занятия по социальной адаптации на рынке труда или готовятся открыть свое дело. В агентстве отметили, что уровень занятости людей с инвалидностью в Красноярском крае выше среднего показателя по Сибири.
Каждому соискателю подбирают меры поддержки с учетом его жизненной ситуации. В этом году по нацпроекту «Кадры» для 14 жителей края оборудовали специальные рабочие места.
Например, в Красноярске такое место создали для человека с инвалидностью II группы, который устроился инженером конструктором. В Лесосибирске рабочее место оборудовали для человека с инвалидностью I группы, принятого контролером инженерных систем и приборов учета.
Работодатели могут получить субсидию до 200 тыс. рублей на покупку, монтаж и установку необходимого оборудования и мебели. Гражданам с инвалидностью доступны постоянные и временные вакансии, в том числе с гибким графиком и в удаленном формате. Также служба занятости предлагает сопровождение наставником или тьютором, обучение под гарантированное трудоустройство и консультации психологов.
В 2025 году при участии службы занятости в крае трудоустроили около 1500 человек с инвалидностью.