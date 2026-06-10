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В Калининграде гость избил хозяина квартиры металлической трубой в пьяной ссоре

В Калининграде полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который в ходе пьяной ссоры избил знакомого металлической трубой. Инцидент произошёл в квартире потерпевшего во время совместного распития спиртного. В разгар конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента трубой. В больнице у 37-летнего мужчины диагностировали травмы внутренних органов и разрыв селезёнки….

Источник: Янтарный край

В Калининграде полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который в ходе пьяной ссоры избил знакомого металлической трубой. Инцидент произошёл в квартире потерпевшего во время совместного распития спиртного.

В разгар конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента трубой. В больнице у 37-летнего мужчины диагностировали травмы внутренних органов и разрыв селезёнки. Врачи госпитализировали его с тяжёлыми травмами.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

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