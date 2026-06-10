В Калининграде гость избил хозяина квартиры металлической трубой в пьяной ссоре

В Калининграде полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который в ходе пьяной ссоры избил знакомого металлической трубой. Инцидент произошёл в квартире потерпевшего во время совместного распития спиртного. В разгар конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента трубой. В больнице у 37-летнего мужчины диагностировали травмы внутренних органов и разрыв селезёнки….