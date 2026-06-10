В Калининграде гость избил хозяина квартиры металлической трубой в пьяной ссоре

В Калининграде полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который в ходе пьяной ссоры избил знакомого металлической трубой. Инцидент произошёл в квартире потерпевшего во время совместного распития спиртного.
В разгар конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента трубой. В больнице у 37-летнего мужчины диагностировали травмы внутренних органов и разрыв селезёнки. Врачи госпитализировали его с тяжёлыми травмами.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.