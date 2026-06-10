170 нижегородок передумали делать аборт после консультации со специалистами

170 женщин передумали делать аборт после консультации со специалистами центра медико-социальной помощи в Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Всего с начала года по вопросу искусственного прерывания беременности обратились порядка 680 нижегородок. Консультации специалистов кабинетов и центра медико-социальной помощи на базе ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» получили около 600 из них. При этом почти 170 женщин приняли решение сохранить беременность, а 460 — все же решились на аборт.
В 2025 году по поводу абортов обратились более 2,2 тысячи нижегородок. Почти 500 из них после консультации приняли решение сохранить беременность, а по желанию пациенток было выполнено более 1,5 тысячи абортов.
«Главная задача специалистов — не ограничение выбора женщины, а создание условий, при которых каждая жительница региона может получить своевременную помощь, полную информацию о существующих мерах поддержки и принять взвешенное, осознанное решение», — уточнили в минздраве региона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый способ лечения рецидива энтероцеле разработали в Нижнем Новгороде.