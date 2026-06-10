170 нижегородок передумали делать аборт после консультации со специалистами

Всего с начала года по вопросу искусственного прерывания беременности обратились порядка 680 нижегородок. Консультации специалистов кабинетов и центра медико-социальной помощи на базе ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» получили около 600 из них. При этом почти 170 женщин приняли решение сохранить беременность, а 460 — все же решились на аборт.