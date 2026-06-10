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Правило «двух часов»: какие продукты можно и нельзя брать на пляж

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Какие продукты можно брать на пляж, чтобы снизить риск кишечных инфекций, и что есть в «стоп-листе», рассказали медики на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Летний период создает благоприятные условия не только для отдыха, но и для активного размножения патогенов, вызывающих кишечные инфекции, отметила руководитель Минского городского центра здоровья Снежана Кавриго.

По ее словам, в теплое время года особенно важно соблюдать правила безопасного питания и заранее продумывать набор продуктов для отдыха на природе.

«Безопасные продукты — это свежие овощи и фрукты, предварительно тщательно вымытые дома. Сухое печенье, хлебцы, орехи и сухофрукты, бутилированная вода или охлажденный чай», — подчеркнула Кавриго.

Отдельное внимание эксперт уделила соблюдению температурного режима хранения продуктов. Для скоропортящихся блюд (мяса, молочной продукции, бутербродов и салатов) необходимо использовать термосумки.

«Существует своеобразное правило “двух часов”. Любая готовая еда, оставленная при комнатной температуре или на жаре более чем на полтора-два часа, становится биологически опасной и подлежит утилизации», — сказала она.

Самыми «опасными» продуктами в данном случае считаются молочные продукты, мясные изделия, вареные колбасы, паштеты, кондитерские изделия, многокомпонентные салаты, рыба и морепродукты.

Помимо этого, в «стоп-лист» входят сырые яйца и блюда с ними, а также термически необработанные продукты, добавила врач.

Также стоит обратить внимание на признаки испорченных продуктов — изменение запаха, появление липкой поверхности, изменение цвета, вздутие упаковок и наличие темных пятен на овощах и фруктах.

Кавриго напомнила: перед употреблением овощи и фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, зелень замачивать, а ягоды аккуратно промывать под слабым напором воды.

Собираем «ссобойку» детям в лагерь.

Специалист также акцентировала внимание на питании детей в поездках и лагерях.

«В первую очередь исключаем любые домашние котлеты, курицу, бутерброды. Берем с собой только фабричные сухие продукты», — подчеркнула она.

Кроме того, родители должны контролировать питьевой режим детей, а также объяснить им, что нельзя пить из чужих бутылок. По словам Кавриго, категорически запрещено покупать с рук домашнюю выпечку, чебуреки и скоропортящиеся блюда.

В Минске, по словам специалиста, летние фудкорты работают под строгим санитарным контролем, с персоналом проводится регулярное обучение по вопросам профилактики кишечных инфекций.