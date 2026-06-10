Правило «двух часов»: какие продукты можно и нельзя брать на пляж

Летний период создает благоприятные условия не только для отдыха, но и для активного размножения патогенов, вызывающих кишечные инфекции, отметила руководитель Минского городского центра здоровья Снежана Кавриго.
По ее словам, в теплое время года особенно важно соблюдать правила безопасного питания и заранее продумывать набор продуктов для отдыха на природе.
«Безопасные продукты — это свежие овощи и фрукты, предварительно тщательно вымытые дома. Сухое печенье, хлебцы, орехи и сухофрукты, бутилированная вода или охлажденный чай», — подчеркнула Кавриго.
Отдельное внимание эксперт уделила соблюдению температурного режима хранения продуктов. Для скоропортящихся блюд (мяса, молочной продукции, бутербродов и салатов) необходимо использовать термосумки.
«Существует своеобразное правило “двух часов”. Любая готовая еда, оставленная при комнатной температуре или на жаре более чем на полтора-два часа, становится биологически опасной и подлежит утилизации», — сказала она.
Самыми «опасными» продуктами в данном случае считаются молочные продукты, мясные изделия, вареные колбасы, паштеты, кондитерские изделия, многокомпонентные салаты, рыба и морепродукты.
Помимо этого, в «стоп-лист» входят сырые яйца и блюда с ними, а также термически необработанные продукты, добавила врач.
Также стоит обратить внимание на признаки испорченных продуктов — изменение запаха, появление липкой поверхности, изменение цвета, вздутие упаковок и наличие темных пятен на овощах и фруктах.
Кавриго напомнила: перед употреблением овощи и фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, зелень замачивать, а ягоды аккуратно промывать под слабым напором воды.
Собираем «ссобойку» детям в лагерь.
Специалист также акцентировала внимание на питании детей в поездках и лагерях.
«В первую очередь исключаем любые домашние котлеты, курицу, бутерброды. Берем с собой только фабричные сухие продукты», — подчеркнула она.
Кроме того, родители должны контролировать питьевой режим детей, а также объяснить им, что нельзя пить из чужих бутылок. По словам Кавриго, категорически запрещено покупать с рук домашнюю выпечку, чебуреки и скоропортящиеся блюда.
В Минске, по словам специалиста, летние фудкорты работают под строгим санитарным контролем, с персоналом проводится регулярное обучение по вопросам профилактики кишечных инфекций.