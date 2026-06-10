Клади шампур в морозилку. Убойные лайфхаки, чтобы кебаб не падал при жарке

Очень важный момент — чтобы фарш не падал с шампура, когда вы его будете насаживать и жарить, он должен быть липким. И для этого его нужно очень хорошо вымесить. «Я замешиваю в миске руками, — говорит Панов, — это просто, но относительно долго. Можно добавить на руку немного воды, и мешать, мешать, мешать, чтобы фарш стал липким». Богожавец рекомендует не только перемешивать, но еще и отбивать фарш, тогда он станет более вязким и плотным.