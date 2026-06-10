Капремонт путепровода Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершен на 80%

Он напомнил, что капитальный ремонт на Мызинском мосту проводится впервые за 45 лет, прошедших с момента запуска его в эксплуатацию. «Это второй путепровод, который мы делаем по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. В 2024 году досрочно закончили капремонт путепровода на 4-м км Московского шоссе», — отметил Юрий Шалабаев.