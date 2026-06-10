Жительница Волгодонска стала финалистом международного проекта

Юная волгодончанка Екатерина Воронцова стала финалисткой VII Международного проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация», который соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На конкурс она представила мультфильм «Волгодонск» и заняла второе место в номинации «Лучший город на Земле — мой город», войдя в число 63 сильнейших из 212 участников.
В 2026 году проект посвятили 85-летию режиссера Юрия Норштейна и 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Участники пробовали себя в пяти номинациях в возрастных категориях 11−13 и 14−17 лет. Екатерина выступала в младшей группе.
Обладателей первых и вторых мест ждет учебный интенсив в Санкт-Петербурге с 8 по 17 июля. Они станут участниками учебного курса по анимации и представят созданные работы на фестивале «Путевка в жизнь».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.