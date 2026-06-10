В Рязанской области отремонтируют дорогу Сапожок — Черная Речка

Особое внимание уделят реконструкции железобетонного моста через реку Пожву. На период работ движение транспорта организовано по специально оборудованной объездной дороге — это позволяет сохранить транспортную доступность на всем протяжении реконструкции. Сейчас на объекте ведутся работы по переустройству газоснабжения, разборке и замене основания дорожной одежды. Завершить все работы планируется в октябре текущего года.