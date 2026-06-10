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В Рязанской области отремонтируют дорогу Сапожок — Черная Речка

Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 9 км.

Реконструкция дороги Сапожок — Черная Речка началась в Сапожковском округе Рязанской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 9 км. Дорога обеспечивает подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту, почтовому отделению и исторической Богоявленской церкви в селе Черная Речка. Улучшение транспортной инфраструктуры повысит доступность социальных объектов для местных жителей.

В ходе реконструкции дорогу расширят и приведут в соответствие с нормативами, полностью заменят и регенерируют основание дорожного полотна, уложат два слоя асфальтобетона. Также проведут ремонт и замену 16 водопропускных труб, обустроят и укрепят обочины, установят электроосвещение и организуют систему водоотвода.

Особое внимание уделят реконструкции железобетонного моста через реку Пожву. На период работ движение транспорта организовано по специально оборудованной объездной дороге — это позволяет сохранить транспортную доступность на всем протяжении реконструкции. Сейчас на объекте ведутся работы по переустройству газоснабжения, разборке и замене основания дорожной одежды. Завершить все работы планируется в октябре текущего года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.