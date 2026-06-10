Вадим Гаранин останется главным тренером «Пари НН» до конца сезона‑2026/27

Вадим Гаранин остаётся на посту главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород» — об этом проинформировала пресс‑служба футбольного клуба.
Специалист встал во главе команды в апреле 2026 года: тогда клуб расторг договор с предыдущим наставником Алексеем Шпилевским по взаимному согласию. Этот шаг последовал после игры с московским «Спартаком», в которой нижегородцы потерпели поражение со счётом 1:2.
Тем не менее смена тренера не позволила «Пари НН» удержаться в премьер‑лиге. Итогом сезона стала ничья с «Рубином» в заключительном туре чемпионата — именно она привела к вылету клуба в ФНЛ.
Новый договор с Вадимом Гараниным рассчитан до завершения сезона 2026/27. Одновременно клуб продлил контракты с рядом членов тренерского штаба: помощниками главного тренера Алексеем Гусевым и Дмитрием Комбаровым, специалистами по физической подготовке Ильёй Гердтом и Андреем Пустовитом, аналитиком Игорем Стебеневым, видеооператором Иваном Бурмистровым, а также тренером вратарей Евгением Костенко.
В то же время клуб покидают Ренат Сабитов и тренер голкиперов Джордже Пантич — срок их соглашений истёк, продлевать их не стали.
Ранее ФК «Пари НН» решил продлить контракт со спортивным директором Евменовым.