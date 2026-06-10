Вадим Гаранин останется главным тренером «Пари НН» до конца сезона‑2026/27

Специалист встал во главе команды в апреле 2026 года: тогда клуб расторг договор с предыдущим наставником Алексеем Шпилевским по взаимному согласию. Этот шаг последовал после игры с московским «Спартаком», в которой нижегородцы потерпели поражение со счётом 1:2.