За год в Ростовской области выросло количество заболевших гепатитом

За год в Ростовской области в 1,5 раза выросла заболеваемость острым вирусным гепатитом А и хроническим гепатитом В, а также в 1,9 раза увеличилось число случаев хронического гепатита С. Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора за 2025 год.