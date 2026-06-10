Чекисты открыли поисковый сезон 2026 года под Волгоградом

Дона, где в годы Сталинградской битвы велись ожесточенные сражения. Именно здесь в июле 1942 года советская армия нанесла контрудар по войскам 6-ой армии фашистов, задержав их на месяц и не позволив молниеносно захватить Сталинград, — сообщили в Управлении ФСБ России по Волгоградской области.