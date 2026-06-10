Россиянам стали чаще советовать профессии, связанные с ИИ

По данным исследования, 22% дизайнеров советуют коллегам стать prompt-инженерами. Среди PR-менеджеров 14% рекомендуют профессию тренера искусственного интеллекта. Среди юристов 9% считают перспективным переход в специалисты по ИИ. Два года назад такие профессии почти не упоминались в опросах о переквалификации. Сейчас они стали одним из заметных трендов на рынке труда.