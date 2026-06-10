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Россиянам стали чаще советовать профессии, связанные с ИИ

Россиянам все чаще советуют переходить в профессии, связанные с искусственным интеллектом.

Россиянам все чаще советуют переходить в профессии, связанные с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.

По данным исследования, 22% дизайнеров советуют коллегам стать prompt-инженерами. Среди PR-менеджеров 14% рекомендуют профессию тренера искусственного интеллекта. Среди юристов 9% считают перспективным переход в специалисты по ИИ. Два года назад такие профессии почти не упоминались в опросах о переквалификации. Сейчас они стали одним из заметных трендов на рынке труда.

При этом россияне стали реже советовать полностью уходить в несмежные сферы. Чаще они стали одним из заметных трендов на предлагают развиваться внутри своей профессии, менять специализацию или переходить в новые цифровые направления.

Так, водители по-прежнему чаще советуют становиться машинистами спецтехники. Рабочие рекомендуют оставаться в рабочих специальностях, но менять профиль. Учителя чаще предлагают сменить дисциплину, стать логопедом или психологом. Бухгалтеры советуют переходить в другую отрасль или осваивать профессию экономиста. Программисты чаще рекомендуют оставаться в разработке, но изучать другие языки программирования.

Среди тех, кто уже сменил профессию и доволен результатом, главным плюсом оказались не деньги, а новые возможности для развития. Об этом сказали 35% участников опроса. Повышение зарплаты главным преимуществом назвали 9%.

В открытом опросе приняли участие 3000 представителей распространенных профессий.