Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти модернизировали водопроводные сети для 1500 жителей

Трубы заменили в деревнях Вындин Остров и Плотичное Волховского района.

Источник: Национальные проекты России

Три километра водопроводных сетей заменили в деревнях Вындин Остров и Плотичное Волховского района Ленинградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по ЖКХ Ленинградской области.

Сети проходят от существующего участка трубопровода в Вындином Острове до очистных сооружений в Плотичном. Стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, установили 29 колодцев. Также обновили запорную арматуру. К новым коммуникациям подключили более 1500 жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.