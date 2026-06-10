В Ленобласти модернизировали водопроводные сети для 1500 жителей

Три километра водопроводных сетей заменили в деревнях Вындин Остров и Плотичное Волховского района Ленинградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по ЖКХ Ленинградской области.
Сети проходят от существующего участка трубопровода в Вындином Острове до очистных сооружений в Плотичном. Стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, установили 29 колодцев. Также обновили запорную арматуру. К новым коммуникациям подключили более 1500 жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.