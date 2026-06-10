В Волгограде закрывают популярный фитнес-клуб «Волгафит»

— Ну вот и все. Конец эпохи «Волгафит». К сожалению, клуб закрывается, и 1 июля нас всех увольняют, — написали сестры Любовь и Людмила, занимающиеся нутрициологией. — Пишем этот пост с тяжелым сердцем, но с огромной благодарностью. Мы здесь проработали 21 год, и это не просто цифра. Это целая жизнь. Это был наш второй дом, любимое место, любимые люди. Сюда мы пришли молоденькими девочками, а уходим состоявшимися массажистами, нутрициологами, мамами и женами… []. Факт закрытия клуба для нас — это шок. Мы узнали об этом неожиданно. Но знаете, что? За 21 год мы поняли главное: силу нам дает не здание и не название клуба, а люди, которые нас окружают.