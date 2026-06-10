В Перми готовность моста через Егошиху достигла 44%

Готовность моста через Егошиху достигла 44%, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Из девяти опор полностью готовы семь. В работе — опоры № 6 (готова на 90%, залит ригель) и № 7 (готова на 70%, возводят тело опоры). Пролётные строения готовы между опорами № 1−5 и № 8−9. Монтаж оставшихся трёх пролётов планируется с 1 июля в течение месяца.
Минтранс подвёл промежуточные итоги, отметив то, что уже готово:
частично уложен бортовой камень на тротуаре, смонтированы основания под мачты освещения;
идёт подготовка к заливке выравнивающего слоя бетона на пролёте между 1 и 5 опорами;
у опоры № 9 устроен дренаж, установят ливнеприёмные колодцы;
конус моста у опоры № 9 укрепляют габионами;
на пролёте между опорами № 8 и № 9 бетонируют швы и устраивают деформационный шов.
После завершения второй очереди приступят к ремонту первой: заменят мостовое полотно и деформационные швы, обработают опоры гидроизоляцией и покрасят. Дорога расширится с четырёх до шести полос.