В Перми готовность моста через Егошиху достигла 44%

Из девяти опор полностью готовы семь. В работе — опоры № 6 (готова на 90%, залит ригель) и № 7 (готова на 70%, возводят тело опоры). Пролётные строения готовы между опорами № 1−5 и № 8−9. Монтаж оставшихся трёх пролётов планируется с 1 июля в течение месяца.