Прокуратура Подмосковья выпустила новый креативный ролик о телефонных мошенниках

Прокуратура Московской области выпустила третью часть своего уникального видеопроекта, направленного на борьбу с телефонным мошенничеством. В новом ролике житель Балашихи Анатолий Кильмяшкин снова сталкивается с хитроумными схемами международной банды аферистов.
Как сообщает 360.ru, проект стартовал в 2025 году с пилотной серии, в которой Анатолий неожиданно получает огромное наследство от загадочного нигерийца. Несмотря на скептицизм близких, он решает принять деньги и начать новую жизнь. Во второй части истории Кильмяшкин оказывается втянутым в мнимую секретную операцию, которая оборачивается для него участием в деятельности, похожей на террористическую.
Третья серия показывает, как Анатолий, пережив потрясения, пытается вернуться к нормальной жизни. Однако его спокойствие длится недолго: он снова сталкивается с действиями мошенников. На этот раз аферисты используют психологические приёмы и находят способ обмануть его, несмотря на попытки сохранить бдительность.
Проект прокуратуры Московской области сделан в понятной, интересной форме и рассказывает о том, как мошенники обманывают своих жертв: обещают людям большие деньги, секретные задания и особые роли. Но в конце концов люди понимают, что их обманули.
Кстати, первая серия проекта была удостоена бронзовой награды на премии DCR Awards и попала в шорт-лист фестиваля Red Apple 2025.