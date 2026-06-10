Прокуратура Подмосковья выпустила новый креативный ролик о телефонных мошенниках

Как сообщает 360.ru, проект стартовал в 2025 году с пилотной серии, в которой Анатолий неожиданно получает огромное наследство от загадочного нигерийца. Несмотря на скептицизм близких, он решает принять деньги и начать новую жизнь. Во второй части истории Кильмяшкин оказывается втянутым в мнимую секретную операцию, которая оборачивается для него участием в деятельности, похожей на террористическую.