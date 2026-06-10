Прокуратура начала проверку после публикации «Клопс» о конфликте в калининградской школе, где ученику сломали глазницу

Несчастный случай в общеобразовательной школе Калининграда произошёл в апреле 2026 года. Мама 12-летнего мальчика рассказала, что в классе сына били три одноклассника, один из которых коленом ударил ребёнка в глаз. Учитель не вызвала скорую и не оказала первую помощь, написав маме сообщение. В ДОБ, куда мама привезла сына, ребёнку диагностировала перелом глазницы и сделали срочную операцию, удалив осколок.