Новый торговый центр появится в ЖК «Окский берег»

Добавим, что ДОМ. РФ активно возвращает в инвестиционный оборот неиспользуемое федеральное имущество в Нижегородской области. Так, в марте за 24,51 млн рублей передали инвестору участок 10,01 га в Дзержинске. В Новинках 2,55 га земли продали за 34,35 млн рублей. Корпус ремесленного училища постройки 1906 года (ОКН) в Арзамасе реализовали под восстановление за 39,84 млн рублей.