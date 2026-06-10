Новый торговый центр появится в ЖК «Окский берег»

Аукционы по продаже земли и недвижимости в Нижегородской области под размещение торговых объектов проведёт ДОМ. РФ, сообщает пресс-служба организации.
До 29 июня принимаются заявки на участие в торгах по участку в 3,57 га в поселке Новинки Богородского округа. На территории жилого комплекса «Окский берег» планируется разместить торгцентр.
Торговый центр будет нацелен на обслуживание микрорайонов Лазурный и Молодёжный. В 1,7 км находится спортивная деревня горнолыжного комплекса Новинки.
Аукцион состоится 3 июля. Начальная цена лота — 79,86 млн рублей.
В Дзержинске на проспекте Ленина инвесторам предлагается имущественный комплекс, включающий в себя участок и объект недвижимости. Предлагается, что он будет использован под размещение магазинов.
Приём заявок завершается 6 июля. Аукцион состоится 10 июля. Начальная цена — 7,83 млн рублей.
Добавим, что ДОМ. РФ активно возвращает в инвестиционный оборот неиспользуемое федеральное имущество в Нижегородской области. Так, в марте за 24,51 млн рублей передали инвестору участок 10,01 га в Дзержинске. В Новинках 2,55 га земли продали за 34,35 млн рублей. Корпус ремесленного училища постройки 1906 года (ОКН) в Арзамасе реализовали под восстановление за 39,84 млн рублей.
Ранее президент Владимир Путин отметил успехи Нижегородской области в работе с ОКН.