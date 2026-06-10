В Покровке расчистили площадку под новый корпус школы № 51

Подрядчик сейчас подбирает оптимальное решение для фундамента. Специалисты учитывают особенности рельефа и наличие грунтовых вод на территории школы. Монтаж нового здания планируют начать в середине июля. Новый корпус рассчитан на 260 учеников. В нем разместят учебный блок, спортивный блок и пищеблок. Территорию школы благоустроят, также там появится новая спортивная площадка.