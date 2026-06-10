В Покровке расчистили площадку под новый корпус школы № 51

В Красноярске завершили снос старого здания школы № 51 на улице 4-я Продольная в Покровке. Об этом сообщили в администрации города.
Площадку уже расчистили. Сейчас ее готовят к строительству современного модульного корпуса. Победителем конкурса на монтаж стала компания «Кронос». Стоимость контракта составила более 190 млн рублей.
Подрядчик сейчас подбирает оптимальное решение для фундамента. Специалисты учитывают особенности рельефа и наличие грунтовых вод на территории школы. Монтаж нового здания планируют начать в середине июля. Новый корпус рассчитан на 260 учеников. В нем разместят учебный блок, спортивный блок и пищеблок. Территорию школы благоустроят, также там появится новая спортивная площадка.
«Работы планируется завершить к концу июля 2027 года, чтобы ученики смогли начать новый учебный год 1 сентября в современных и комфортных условиях», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
В администрации напомнили, что в Красноярске уже применяют практику замены аварийных зданий на модульные. Такие объекты появились для школ № 86 и № 50, также модульный спортзал построили для школы № 149.