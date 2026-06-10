В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать окрошку полезнее

Натуральный квас естественного брожения — тоже полезный продукт, так как содержит незаменимые аминокислоты, витамины и минералы, укрепляет иммунитет и способствует восстановлению микрофлоры кишечника. Лучше, если он будет несладкий и слегка кисловатый, нефильтрованный и неосветленный, а содержание сахара в составе указано в конце. Допускается добавление в квас лимонной или молочной кислоты, но не должно быть ароматизаторов, подсластителей и других ингредиентов, иначе это уже газировка.