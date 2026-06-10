В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать окрошку полезнее

В красноярском Роспотребнадзоре дали советы по приготовлению окрошки, чтобы она не просто утоляла голод, но и приносила пользу организму.
Основная ценность этого летнего блюда в его основных ингредиентах: свежие овощи и зелень содержат витамины, микроэлементы и клетчатку, а яйца и мясо — дополняют рацион белком.
«Еще полезнее окрошка станет, если: колбасу заменить нежирным мясом; добавить больше огурцов, редиса и зелени, а картофеля — меньше; не использовать майонез, жирную сметану и сахар», — говорят специалисты.
При этом не неважно, чем заливать окрошку — квасом или кефиром, оба варианта допустимы. Так, кефир содержит пробиотики, которые поддерживают здоровый состав микрофлоры и перистальтику кишечника, укрепляют иммунитет, способствуют снижению веса, артериального давления и уровня холестерина. Но выбирать лучше тот, который имеет короткий состав (пастеризованное молоко + закваска живых бактерий) и срок хранения до 10−14 дней.
Натуральный квас естественного брожения — тоже полезный продукт, так как содержит незаменимые аминокислоты, витамины и минералы, укрепляет иммунитет и способствует восстановлению микрофлоры кишечника. Лучше, если он будет несладкий и слегка кисловатый, нефильтрованный и неосветленный, а содержание сахара в составе указано в конце. Допускается добавление в квас лимонной или молочной кислоты, но не должно быть ароматизаторов, подсластителей и других ингредиентов, иначе это уже газировка.
«Окрошка, приготовленная в домашних условиях — отличный вариант летнего обеда. Но, несмотря на пользу, есть и противопоказания: кефир и квас запрещены при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ; напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни; а сладкий квас — при сахарном диабете», — предупредили эксперты.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.