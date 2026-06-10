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На поддержку АПК в Ростовской области направлено 1,3 млрд рублей

С начала 2026 года до предприятий АПК Ростовской области доведено более 1,3 млрд руб. господдержки на производство и реализацию зерновых, уплату страховых премий в растениеводстве и животноводстве, переработку молока, что составляет 34% от годового лимита в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С начала 2026 года до предприятий АПК Ростовской области доведено более 1,3 млрд руб. господдержки на производство и реализацию зерновых, уплату страховых премий в растениеводстве и животноводстве, переработку молока, что составляет 34% от годового лимита в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме этого, уполномоченными банками на сезонные полевые работы выдано 5,9 млрд руб. краткосрочных кредитов. По данным ведомства, до конца 2026 года аграрии смогут привлечь еще около 9 млрд руб.

В ведомстве добавили, что во время уборочной кампании-2026 аграриям предстоит убрать около 3,3 млн га ранних зерновых. Общая посевная площадь в этом году составляет 4,9 млн гектаров.