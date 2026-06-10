На поддержку АПК в Ростовской области направлено 1,3 млрд рублей

С начала 2026 года до предприятий АПК Ростовской области доведено более 1,3 млрд руб. господдержки на производство и реализацию зерновых, уплату страховых премий в растениеводстве и животноводстве, переработку молока, что составляет 34% от годового лимита в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.