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Жителя Гусева приговорили к принудительным работам за применение насилия к полицейскому

Мужчине назначили наказание в виде одного года принудительных работ.

Гусевский городской суд вынес приговор местному жителю по делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Как установил суд, 9 марта 2026 года сотрудники МО МВД России «Гусевский» прибыли в один из магазинов города после сообщения о хулиганских действиях мужчины. Для выяснения обстоятельств произошедшего его доставили в отдел полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил одного из полицейских кулаком по голове.

Суд признал его виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. С учётом позиции государственного обвинителя Гусевской городской прокуратуры ему назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.