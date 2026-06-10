Жителя Гусева приговорили к принудительным работам за применение насилия к полицейскому

Гусевский городской суд вынес приговор местному жителю по делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Как установил суд, 9 марта 2026 года сотрудники МО МВД России «Гусевский» прибыли в один из магазинов города после сообщения о хулиганских действиях мужчины. Для выяснения обстоятельств произошедшего его доставили в отдел полиции.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил одного из полицейских кулаком по голове.
Суд признал его виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. С учётом позиции государственного обвинителя Гусевской городской прокуратуры ему назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.