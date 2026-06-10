15 часов в коридоре: репортаж с очередного заседания суда по делу Мельникова

Адвокат Григорий Пергаменщик попросил Олесю рассказать обстоятельства, при которых она стали фигурантом уголовного дела. «Неприятно, конечно, вспоминать тот день, — призналась она. — Я не поехала на работу, так как моя собака была при смерти, ей предстояла операция. И когда я уже отправилась забирать ее из ветклиники, мою машину окружили мужчины. Сказали, у меня дома будет обыск. При этом никаких документов не показали. Мне долгое время не давали поехать в ветеринарку. Но мы все же договорились, что один из сотрудников отправится со мной решить вопрос с собакой. Потом мы вернулись, чтобы провести обыск».