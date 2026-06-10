В Ненецкой центральной библиотеке откроют лектории общества «Знание»

Лектории общества «Знание» откроют на площадках Ненецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (НАО). Это соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Открытие новых просветительских пространств станет возможным, поскольку руководитель филиала общества в НАО Любовь Торопова и директор библиотеки Валентина Зганич подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь партнеры планируют организовывать лекции, дискуссии, встречи с представителями «Знания». Уточним, что такая работа, ориентированная на просвещение молодежи, уже проводится в НАО. Налаженное сотрудничество же позволит ее масштабировать.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.