Нижегородец Артём Фёдоров стал трёхкратным призёром Чемпионата России по паралимпийской выездке

Успех Артёма — результат работы инструкторов зооцентра «Надежда» Ирины Асяниной и Елены Трифоновой, которые вложили в подготовку спортсмена профессионализм и душу. На чемпионате тренеры прошли обучающий курс по «Спортивно‑функциональной классификации в паралимпийском конном спорте», что даёт им право проводить классификацию спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. На сегодня в России всего десять подобных специалистов.