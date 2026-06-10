Нижегородец Артём Фёдоров стал трёхкратным призёром Чемпионата России по паралимпийской выездке

Воспитанник зооцентра «Надежда» из Нижнего Новгорода Артём Фёдоров завоевал три медали на Чемпионате России по паралимпийской выездке. О достижении сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX.
Артёму всего 13 лет — он был самым юным участником соревнований, но показал стойкость и мастерство, выступая среди опытнейших всадников страны. Нижегородец выиграл две бронзы в заездах «Гран‑при. Тест A» и «Гран‑при. Тест B» и серебро в произвольной программе. По итогам выступлений ему присвоен разряд «кандидат в мастера спорта».
«Поздравляю спортсмена и его верного помощника, лошадь Джолину», — отметил Юрий Шалабаев.
Успех Артёма — результат работы инструкторов зооцентра «Надежда» Ирины Асяниной и Елены Трифоновой, которые вложили в подготовку спортсмена профессионализм и душу. На чемпионате тренеры прошли обучающий курс по «Спортивно‑функциональной классификации в паралимпийском конном спорте», что даёт им право проводить классификацию спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. На сегодня в России всего десять подобных специалистов.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Добрая лошадка» пройдет в нижегородском зооцентре «Надежда».