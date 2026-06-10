На Дону участки под жилую застройку продают с торгов за 45 млн рублей

В непосредственной близости находится частная жилая застройка. По соседству расположены торговые точки и кинотеатр. Школа находится примерно в 1 км, а детский сад — в 750 м. Железнодорожная станция Персиановка удалена на 1,2 км. Новочеркасск расположен в 3,8 км, а до выезда на платный участок трассы М-4 «Дон» около 21 км.