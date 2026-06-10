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500 нижегородок сохранили беременность после беседы с психологом в 2025 году

По желанию пациенток было выполнено более 1,5 тысячи абортов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области почти 500 женщин приняли решение сохранить беременность после консультации с врачом и психологом в 2025 году. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Всего в прошлом году в медицинские организации региона по вопросу искусственного прерывания беременности обратились более 2,2 тысячи женщин. Почти 500 из них изменили свое решение, пообщавшись с врачом и психологом.

Число абортов же в прошлом году составило более 1,5 тысячи. Все они были выполнены по желанию пациенток.

Напомним, в июне прошлого года в Нижегородской области вступил в силу закон, направленный на сокращение числа искусственных прерываний беременности.

Согласно закону, перед проведением аборта женщина должна пройти ультразвуковое исследование, в ходе которого ей демонстрируют сердцебиение плода, если оно фиксируется. Также предусмотрена обязательная консультация с психологом.