Прокуратура взыскала с «РКС-Тамбов» 47 млн рублей ущерба реке Паника

Прокурорская проверка показала, что из колодца в зоне ответственности компании на почву в районе улицы Островитянова в облцентре были сброшены стоки. Это привело к загрязнению Паники. Контрольные мероприятия были проведены весной 2025 года — в ноябре надзор обратился в суд.