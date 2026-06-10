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Прокуратура взыскала с «РКС-Тамбов» 47 млн рублей ущерба реке Паника

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»; концессионер систем водоснабжения и водоотведения Тамбова) 46,5 млн руб. ущерба реке Паника. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»; концессионер систем водоснабжения и водоотведения Тамбова) 46,5 млн руб. ущерба реке Паника. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокурорская проверка показала, что из колодца в зоне ответственности компании на почву в районе улицы Островитянова в облцентре были сброшены стоки. Это привело к загрязнению Паники. Контрольные мероприятия были проведены весной 2025 года — в ноябре надзор обратился в суд.

В начале года Росприроднадзор потребовал с «РКС-Тамбов» 409 млн руб. в счет возмещения вреда водоему (предположительно, притоку реки Цна). Тамбовский арбитраж принял иск к производству, ближайшее заседание по нему запланировано на 1 июля.