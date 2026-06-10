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Более 860 иностранцев выдворили из Нижегородской области

До момента выдворения они находились в центре временного содержания.

За первые пять месяцев 2026 года из Нижегородской области принудительно выдворили 862 нелегальных мигранта. Такую статистику обнародовала пресс‑служба регионального ГУФССП России.

Среди тех, кому пришлось покинуть территорию страны, — гражданин Судана, а также выходцы из Таджикистана и Киргизии. У этих людей отсутствовали документы, дающие право на проживание и трудовую деятельность в России. До момента выдворения они находились в центре временного содержания.

После оформления всех необходимых документов мигрантов сопроводили до пункта пропуска и передали сотрудникам пограничной службы. В соответствии с действующими нормами нарушителям закрыт въезд в РФ на пять лет.

Также с начала 2026 года страну покинули граждане Кубы, Конго, Ганы, Индии и Вьетнама. При этом основная часть иностранцев прибыла из стран Ближнего Зарубежья — в частности, из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что жительницу Дзержинска подозревают в фиктивной регистрации трёх иностранцев.

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