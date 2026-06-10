Более 860 иностранцев выдворили из Нижегородской области

Среди тех, кому пришлось покинуть территорию страны, — гражданин Судана, а также выходцы из Таджикистана и Киргизии. У этих людей отсутствовали документы, дающие право на проживание и трудовую деятельность в России. До момента выдворения они находились в центре временного содержания.