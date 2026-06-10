Никто не захотел строить дождевую канализацию в Курске за 129 млн рублей

Победителю предстояло построить коллектор протяженностью 1,2 тыс. м с пропускной способностью до 178,7 литра в секунду. Трасса должна была пройти от улицы Станционной до улицы Октябрьской, 153. Завершить все работы было необходимо до 29 сентября 2028 года включительно. Гарантийный срок на них составлял пять лет.