Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никто не захотел строить дождевую канализацию в Курске за 129 млн рублей

Конкурс на строительство дождевой канализации в Курске был признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных на него заявок. Начальная цена контракта составляла 128,9 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Конкурс на строительство дождевой канализации в Курске был признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных на него заявок. Начальная цена контракта составляла 128,9 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителю предстояло построить коллектор протяженностью 1,2 тыс. м с пропускной способностью до 178,7 литра в секунду. Трасса должна была пройти от улицы Станционной до улицы Октябрьской, 153. Завершить все работы было необходимо до 29 сентября 2028 года включительно. Гарантийный срок на них составлял пять лет.

В конце мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Железногорске Курской области были объявлены торги на строительство системы водоснабжения. Начальная цена контракта составляла 239,3 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, компания-победитель снизила ее до 179,6 млн руб. Название подрядчика не раскрывается. Контракт с ним пока не заключен.