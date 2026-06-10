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В Беларуси врачи спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро

Белорусские врачи сделали уникальную операцию и спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси врачи спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро. Подробности сообщили в Комитете здравоохранения Мингорисполкома.

В Минском городском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии вместе со специалистами 6-й городской клинической больницы была проведена уникальная мультидисциплинарная операция пациенту, который перенес ранее тяжелую травму бедра. Кроме того, он столкнулся с ложным суставом, переломом металлоконструкции и деформацией кости.

Операция проводилась в несколько этапов. Сначала ортопед и микрохирурги удалили сломанную металлоконструкцию. Затем из голени оперируемой ноги выполнили васкуляризированный фрагмент малоберцовой кости. После этого врачи трансплантировали его в зону дефекта бедренной кости. А отломки бедренной кости зафиксировали пластиной и винтами.

«Замещение дефекта бедренной кости васкуляризированным аутотрансплантатом малоберцовой кости позволило избежать укорочения конечности», — уточнили в ведомстве.

Белорусские врачи сделали уникальную операцию и спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро. Фото: телеграм-канал Комитета здравоохранения Мингорисполкома.

И добавили, что пациент вернется к полноценной жизни.

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