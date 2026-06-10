В Беларуси врачи спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро

Операция проводилась в несколько этапов. Сначала ортопед и микрохирурги удалили сломанную металлоконструкцию. Затем из голени оперируемой ноги выполнили васкуляризированный фрагмент малоберцовой кости. После этого врачи трансплантировали его в зону дефекта бедренной кости. А отломки бедренной кости зафиксировали пластиной и винтами.