В Беларуси врачи спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро. Подробности сообщили в Комитете здравоохранения Мингорисполкома.
В Минском городском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии вместе со специалистами 6-й городской клинической больницы была проведена уникальная мультидисциплинарная операция пациенту, который перенес ранее тяжелую травму бедра. Кроме того, он столкнулся с ложным суставом, переломом металлоконструкции и деформацией кости.
Операция проводилась в несколько этапов. Сначала ортопед и микрохирурги удалили сломанную металлоконструкцию. Затем из голени оперируемой ноги выполнили васкуляризированный фрагмент малоберцовой кости. После этого врачи трансплантировали его в зону дефекта бедренной кости. А отломки бедренной кости зафиксировали пластиной и винтами.
«Замещение дефекта бедренной кости васкуляризированным аутотрансплантатом малоберцовой кости позволило избежать укорочения конечности», — уточнили в ведомстве.
Белорусские врачи сделали уникальную операцию и спасли пациента, пересадив кость из голени в бедро. Фото: телеграм-канал Комитета здравоохранения Мингорисполкома.
И добавили, что пациент вернется к полноценной жизни.
Ранее Минздрав назвал реальный масштаб совместительства в белорусских больницах.
Кроме того, Минздрав высказался о закрытии частных медцентров в Беларуси.
А еще Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.