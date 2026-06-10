В Волгограде пересмотрели отказы многодетным в едином пособии

В первый день июня в Соцфонде заявили, что именно единое пособие является самой массовой мерой поддержки семей в регионе. В 2026-м его направили 62 тысячам жителям Волгоградской области и 1,4 тысячам беременных женщин. Размер пособия, назначаемого на основании комплексной оценки нуждаемости, составляет 50, 70 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.