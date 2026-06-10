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В Волгограде пересмотрели отказы многодетным в едином пособии

В Волгоградской области пересмотрели заявления многодетных семей, не получавших единое пособие из-за превышения.

В Волгоградской области пересмотрели заявления многодетных семей, не получавших единое пособие из-за превышения максимальной суммы доходов.

— Отделение Социального Фонда России по Волгоградской области пересмотрело заявления, по которым ранее был вынесен отказ из-за превышения доходов, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Всем, у кого установленная сумма превышена на 10%, единое пособие назначили автоматически.

Прибавку к семейному бюджету одобрили 390 волгоградцам. Положенная им выплата, отметим, составляет 7.899,50 рублей.

В первый день июня в Соцфонде заявили, что именно единое пособие является самой массовой мерой поддержки семей в регионе. В 2026-м его направили 62 тысячам жителям Волгоградской области и 1,4 тысячам беременных женщин. Размер пособия, назначаемого на основании комплексной оценки нуждаемости, составляет 50, 70 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Фото из архива V102.ru.