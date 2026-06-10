Для нуждающихся красноярцев посадили картофель

Летом подростки будут ухаживать за посадками и пропалывать поле, а осенью соберут урожай. Картофель расфасуют в мешки по 5−10 килограммов и передадут многодетным и нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам специальной военной операции и их семьям.