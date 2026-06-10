Для нуждающихся красноярцев посадили картофель

На гектаре земли под Красноярском трудоотрядовцы посадили картофель для нуждающихся жителей.
Как рассказали в мэрии, в акции приняли участие 100 человек — бойцы, бригадиры и командиры ТОГГ.
Летом подростки будут ухаживать за посадками и пропалывать поле, а осенью соберут урожай. Картофель расфасуют в мешки по 5−10 килограммов и передадут многодетным и нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам специальной военной операции и их семьям.
Напомним, проект стартовал в 2011 году. «Уже 15 лет акция “Картофельное поле” объединяет разные поколения красноярцев вокруг простого, но очень важного дела — помощи людям. Для подростков — это возможность увидеть, как из вклада каждого рождается общий результат», — отметил руководитель трудового отряда главы города Роман Витенко.
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