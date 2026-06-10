Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для нуждающихся красноярцев посадили картофель

Трудовой отряд главы Красноярска в 15-й раз принял участие в акции «Картофельное поле».

На гектаре земли под Красноярском трудоотрядовцы ​посадили картофель для нуждающихся жителей.

Как рассказали в мэрии, в акции приняли участие 100 человек — бойцы, бригадиры и командиры ТОГГ.

Летом подростки будут ухаживать за посадками и пропалывать поле, а осенью соберут урожай. Картофель расфасуют в мешки по 5−10 килограммов и передадут многодетным и нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам специальной военной операции и их семьям.

Напомним, проект стартовал в 2011 году. «Уже 15 лет акция “Картофельное поле” объединяет разные поколения красноярцев вокруг простого, но очень важного дела — помощи людям. Для подростков — это возможность увидеть, как из вклада каждого рождается общий результат», — отметил руководитель трудового отряда главы города Роман Витенко.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.